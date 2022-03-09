陽明2月營收年增近6成 創同期新高

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（中央社記者江明晏台北9日電）陽明公布2月營收332.51億元，月減6.57%、年增59.64%；主要受農曆年節及船期校正影響，整體營運量較1月減少，但仍創同期新高。

陽明2月營收為新台幣332.51億元，月減23.39億元，減幅為6.57%，較去年同期增加124.22億元，增幅為59.64%。

陽明說明，2月受農曆年節及船期校正影響，整體營運量較1月減少，故2月合併營收較1月減少；在同期比較方面，因供需缺口持續存在，使平均運費收入較去年同期大幅上漲，2月合併營收年增59.64%。

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陽明也分享，因俄烏戰爭爆發，多家航商暫停收取黑海地區的兩國進出口貨物，之後隨歐盟對俄羅斯發動制裁，北歐港口對俄羅斯進出口貨載實施轉運管制，停收範圍也擴大到經北歐港口轉運的俄羅斯貨物，恐加劇供給吃緊與港口壅塞的情況。

展望後市，陽明指出，影響市場因素包含歐美需求動能持續，加上美國線長約重新協商，以及美西碼頭勞資協商可能引發罷工之慮，同時地緣政治緊張加深、國際油價飆升與全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，仍是影響航商未來營運的不確定性因素。（編輯：楊蘭軒）1110309