北台灣329檔期房市推案逾3400億 創新高

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）市調機構統計，今年北台灣房市329檔期推案量預估新台幣3420.67億元，較去年同期成長超過4成，創下歷史新高紀錄；二、三房仍占據主流位置，雙北都更、危老推案量大。

住展雜誌研發長何世昌表示，329檔期推案爆大量除了與房市景氣好有關外，延推案量挹注、百億級建案眾多，以及房價漲速加快導致案量膨脹都是原因。由於通膨壓力愈發沉重，原物料價格持續飆高，大多數建案因成本墊高而漲價。

住展雜誌統計資料顯示，今年北台灣329檔期就有7個百億級建案，是整體案量膨脹逾3000多億元的重要原因。

何世昌表示，北台灣各縣市中，仍以新北市推案量最大，預估推出逾1400億元案量，以土城、三重、新莊、林口、淡水等地推案最為踴躍，上述五個行政區推案量均逾百億元以上，三重更衝至500億元巨量。

台北市案量約1083億元，以中正、大安、北投等地較多，其中大安區因兩大豪宅案將開賣，全區推案量逾500億元，為北台灣今年329檔推案量最高的行政區。

住展指出，大台北地區329檔期可以說是「老屋重建大噴出」，台北市都更、危老重建案量逾900多億元，新案十之八九都是重建案。新北市重建案雖不如北市龐大，但也有近700億元案量。光是大台北地區329檔，老屋重建案量約達1600億元。

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桃園市由重劃區掛帥，總推案量估約400餘億元。新竹329檔期雖有400億元案量，主要是寶山300億大案所致，而竹北四大重劃區、竹市東區與北區等精華區段推案量依然不多，蛋白區的遠水仍解不了市區的渴。

何世昌分析，今年北台灣329檔期推案產品走向，二、三房仍占據主流位置，唯台北市豪宅明顯放量，台北市一線豪宅市場已睽違多年沒見到500億元以上的案量，其成交價是否會挑戰每坪300萬元關卡備受矚目。（編輯：張均懋）1110310