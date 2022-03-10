六角去年每股賺3.08元 營運谷底回升
2022/3/10 16:57
（中央社記者江明晏台北10日電）旗下有手搖飲品牌「日出茶太」並布局全球市場的六角國際，歷經兩年的疫情衝擊後逐漸復甦，去年第4季營業淨利年增逾85%，全年每股盈餘3.08元，看好2022年將重回成長軌道。
六角國際公布財報，2021年全年合併營收新台幣41.8億元、稅後淨利1.36億元，年增率分別為0.23%與8.03%，每股稅後純益（EPS）3.08元。
歷經兩年的疫情衝擊，六角表示，自2020年第2季擺脫谷底營運逐步回溫，連續兩年門店淨成長超過一成，2022年重回成長軌道趨勢明確。
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觀察六角2021年第4季合併營收11.5億元、營業淨利1.1億元、稅後淨利0.74億元，且營業淨利、稅後淨利年增率分別為85.92%與56.43%，單季EPS為1.66元。六角董事會今天同時通過年度盈餘分配案，將配發現金股利2.3元。
展望2022年，六角表示，「Chatime日出茶太」持續海外展店，排除疫情不確定因素，首季力拚全球淨成長40家，營運將受惠展店動作加快，帶動加盟權利金、原物料銷售收入增加與營業費用下降，發揮規模經濟效益，獲利朝正向發展。（編輯：蘇志宗）1110310
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