遊戲橘子配息5元 去年營收獲利齊創次高

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）橘子集團2021年營收新台幣113.7億元，年增9%，稅後淨利11.1億元，年增27%，每股盈餘（EPS）6.3元，營收獲利皆為歷史次高；董事會決議通過每股配發現金股利5元。

橘子集團董事長劉柏園表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響下，核心事業展現紮實的營運力與應變力，讓集團在2021年穩健邁進。2022年將聚焦在鞏固核心事業動能及促進旗下子公司轉型優化，並透過beanfun!平台串動集團各項服務，在台灣泛娛樂產業取得關鍵影響力。

橘子表示，去年營收攀上歷史次高，主要因主力產品「新楓之谷」成長動能續強、遊戲新作加持，以及其他事業群成長帶動。營業毛利47.6億元，年增20%；則受惠高毛利產品組合優化，及費用控管得宜。營業利益17.3億元，年增52%；稅後淨利11.1億元，年增27%，每股盈餘（EPS）6.3元。

橘子集團表示，2月適逢寒假及農曆春節傳統旺季，單月合併營收13.3億元，月增19%，年增12%，創近4年同期新高，主要還是來自「新楓之谷」貢獻，該產品單月營收再創歷史新高，加上「天堂M」年度首次大改版及其他多款遊戲旺季活動，挹注營收雙增。累計1至2月，橘子自結合併營收24.5億元，年增15%。

展望3月，橘子表示，「彈射世界」於2月25日釋出新劇情活動，效益延續至3月，並有1至2款遊戲將重點改版，有望為營收帶來動能。

另外，橘子公告旗下子公司橘子支行動支付將辦理減資彌補虧損，以改善財務結構、健全經營體質，減資比率為31.25%，減資後資本額5.5億。（編輯：楊蘭軒）1110310