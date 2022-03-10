寶成2月營收年減15% 產能回到疫情前水準

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（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋大廠寶成工業今天公布2月自結合併營收新台幣181.92億元，年減15.3%；累計1至2月合併營收451.98億元，年減2.1%，各廠區產能利用率已全面回到COVID-19疫情前水準。

寶成工業透過新聞稿指出，持股51.11%的重要子公司裕元工業2月自結營收6.49億美元（約新台幣181.29億元），年減14.1%。累計1至2月自結營收16.21億美元（約新台幣458億元），較去年同期略減0.2%；其中製鞋業務較去年同期成長13%。

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由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際公司，今年2月自結營收為人民幣13.25億元（約新台幣59.39億元），較去年同期減少45.9%，主因中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，實體門店客流減少；累計1至2月自結營收為人民幣41.45億元（約新台幣185.78億元），年減16.3%。

寶成強調，純製鞋業務方面，以美元計算，2月單月與今年1至2月累計營收，均為同期新高。（編輯：楊蘭軒）1110310