看好蛋白質藥品商機 中裕宣布跨足CDMO領域

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）因應國際市場趨勢及對蛋白質藥物的需求，中裕新藥今天公告，董事會通過除既有新藥開發業務外，將正式跨入藥物委託開發製造（CDMO）商業模式。

中裕新藥於2017年斥資新台幣10億元在竹北生醫園區建立蛋白質藥物工廠，以供應公司多項抗體藥物開發，並符合降低委託單一生產廠商的風險。竹北廠的設計與建置均符合美國FDA、歐盟EMA及最新ICH法規的GMP要求，1700坪的廠房配備蛋白質藥物細胞培養、純化製程及分析儀器。

中裕表示，四座已完成設備驗證的2000公升生物反應器為目前國內數一數二的製程規模，於去年成功完成四批GLP/GMP生產，並開始供給臨床試驗藥物。

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中裕指出，依據Global Information, Inc的資料統計，蛋白質藥品的市場規模以每年8.3%的複合成長率成長，預計2026年將達到3942億美元的規模。而近兩年因為COVID疫情的影響，蛋白質藥品的市場也隨之擴大，進而推升蛋白質藥物CDMO的需求。中裕將開啟多元化經營模式，除了既有的新藥開發業務外，也將跨足蛋白質藥品CDMO業務。

中裕表示，中裕具有超過10年以上的單株抗體生產經驗並已成功生產供應美國臨床試驗需求，並可提供顧客從臨床試驗到上市生產的製程規模。可提供的服務項目包括製程開發與放大、分析方法及確效、劑型開發、GLP/GMP不同規模的製造生產以及CMC法規諮詢與送件服務等。（編輯：潘羿菁）1110311