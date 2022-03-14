高價電子股賣壓重 台股靠航運撐盤小跌1點

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）美股電子盤出現反彈，但由於股王矽力-KY拖累高價電子股表現弱勢，台股早盤上漲近百點後仍壓回震盪，終場在航運股撐盤下，指數量縮以小跌1點作收。

台股加權股價指數今天終場下跌1.7點、跌幅0.01%、收在17263.04點，成交值新台幣2681.6億元。

台股今天電子股處風暴中心，雖有大立光、友達、中美晶、雙鴻等個股逆勢突圍，但股王矽力-KY獲利不如預期，股價重摔至跌停價3075元，信驊、聯發科分別下挫215元及19元，以2685元及944元作收；台積電在ADR積弱不振下，股價終場下跌3元、收在572元。

台股今天包括航運、原物料及金融股分演撐盤角色。其中，貨櫃三雄本週陸續召開董事會，將公布去年獲利及股利政策，在市場期待高股息題材下，陽明、萬海、長榮股價強勢上漲2.81%至5.58%。

此外，俄烏戰爭造成肥料價格大漲，包括台肥、東鹼、惠光、興農聯袂大漲，鉀肥大廠東鹼攻上漲停價48.4元，創13年新高。

分析師認為，台股早盤一度衝高近百點，挑戰年線17333點反壓，不過由於電子股表現疲弱、量能無法有效放大，多頭買盤呈現觀望；短線若未能盡速站回年線，多頭格局恐遭破壞。

此外，法人指出，台股雖因地緣政治風險震盪加大，不過在內資與官股力守之下，在國際股市中仍相對強勢。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，在全球貿易持續擴張下，2022年台灣出口動能依舊強勁，2月續寫下連20紅的紀錄，台股在基本面支撐下，預期指數下檔空間有限，未來12個月預估本益比目前為12.7倍，低於去年10月低點13倍、接近2020年3月低點11.9倍。（編輯：張良知）1110314