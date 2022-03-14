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中國吉林省疫情擴大 豐田汽車長春廠暫停生產

2022/3/14 21:36
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（中央社記者楊明珠東京14日專電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，日本豐田汽車公司（Toyota）今天表示，位於中國東北吉林省長春市的汽車合資廠即日起暫停生產。

日本經濟新聞報導，豐田的長春廠主要生產運動休旅車（SUV）RAV4。豐田位於中國的分公司表示，考慮到因疫情擴大、人員移動受限、出貨地點運作、確保員工安全等因素，決定即日起暫停長春廠的生產，等到當地政府下指示及交易對象的安全能獲確保時，工廠才重啟運作。

長春市防疫當局11日宣布，市內全境禁止做不必要的外出，市民約900萬人外出受到限制。除了重要企業等，所有的企業活動都暫停。

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天津市今年一月因為COVID-19變種病毒株Omicron肆虐，豐田位於天津市內的合資工廠暫時停止生產。因汽車生產量下滑，豐田一月在中國的新車販售輛數比去年同月減少2成。2月的販售輛數雖增1成，但長春廠停工時間拖長的話，販售輛數將受影響。

中國媒體報導，疫情持續擴大，吉林省政府今14日宣布，今天起「禁止本省人員跨省、跨地區流動」，以減少疫情外溢和傳播，等於全吉林省2400萬人被禁足。（編輯：周永捷）1110314

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