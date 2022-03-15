中華電發行永續發展債 拚2024年前電話網路IP化

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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信發行可持續發展債券，董事長謝繼茂今天表示，將用於綠色投資，除了綠色建築外，也將於2024年前完成電話網路全面IP化，響應2050年淨零碳排目標。

中華電信於今天發行可持續發展債券，並於櫃檯買賣中心舉辦上櫃掛牌典禮。

中華電信董事長謝繼茂今天出席致詞時表示，近年來國際上出現永續投資熱潮，金管會的綠色金融行動案推動在投資和融資都有傲人表現，永續發展債的規模去年將突破千億元，中華電發行可持續發展債券，金額為新台幣35億元，5年期，票面利率為0.69%，為首檔國內電信業所發行永續發展債券。

謝繼茂表示，發行可持續發展債券將用於綠色投資，包括綠色建築、電話網路全面IP化、離島偏鄉廣布寬頻設備，縮減城鄉差距、以科技力落實全民減碳。

全球淨零排放浪潮成趨勢，台灣也加入2050年淨零碳排的行列，傳統電信業被視為高耗能產業，謝繼茂表示，中華電致力綠色投資，除了電話網路全面IP化，也在綠電、太陽能方面持續耕耘，響應2050年淨零碳排目標。

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謝繼茂補充，中華電致力電話網路全面IP化，預估2024年前完成，屆時所有網路線將匯流成數據，服務量能擴大，可節省5分之4的碳排放量，能源節省上的效益驚人，也能藉此節省建設成本，提升獲利表現。

中華電財務長陳宇紳表示，全球低利率時代來臨，一直保持零負債的中華電信自民國109年首度發債，額度200億元、去年則發債70億元，資金主要用為營運，今年董事會則通過100億元的發債額度，這次投入永續投資相關的額度是35億元，剩下65億的方向將會持續評估規劃。（編輯：黃國倫）1110315