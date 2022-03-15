本益比來到疫情前低點 櫃買：上櫃公司後市可期

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（中央社記者韓婷婷台北15日電）櫃買中心今天表示，櫃買市場本益比來到20.5倍，已接近109年3月COIVD-19疫情爆發前的低點19.43倍，待烏俄情勢以及美國貨幣政策等不確定因素消除後，股價表現將逐步回歸公司實際基本面表現，後續市場表現仍值得期待。

俄烏戰事持續緊張、全球通膨加劇以及各國央行即將公布升息政策等因素影響，各國股市大幅震盪，台股連日遭外資提款，加權指數今天終場收在16926.06點，下跌336.98點、1.95%，萬七關卡再度失守。

櫃買指數則下跌6.66點，跌幅3.17%，指數收在203.18點，創下2021年10月19日來新低。櫃買中心再次呼籲，上櫃公司基本面穩健，投資人對於上櫃股票市場仍應保持信心，理性審慎看待近期波動行情。

櫃買中心今天發出新聞稿表示，依據主計處最近公布今年經濟成長率預測值4.42%；上櫃公司111年1、2月營收合計4226億元，較110年同期增加428億元，成長11.28%。

此外，截至3月14日止，已有239家上櫃公司公告將配發110年度現金股利，其中配發現金股利每股達10元以上者計20家，每股配發5元以上未達10元者計35家，每股配發2元以上未達5元者計86家，2元以下者計98家。

櫃買中心表示，由於上櫃公司基本面表現良好，維持獲利成長及高股息趨勢，投資人可多加關注基本面佳、殖利率高的個股。

櫃買中心指出，櫃買市場本益比於3月14日來到20.5倍，已接近109年3月COIVD-19疫情爆發前的低點19.43倍，待烏俄情勢以及美國貨幣政策等不確定因素消除後，股價表現將逐步回歸公司實際基本面表現，對於上櫃股票後續市場表現仍值得期待。

本益比（Price-to-Earning Ratio），即股票市價除以每股盈餘。（編輯：楊凱翔）1110315