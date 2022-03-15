首批冷凍鳳梨釋迦抵日 謝長廷見證歷史性一刻

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（中央社記者楊明珠橫濱15日專電）台灣冷凍鳳梨釋迦2月起在日本大打廣告，引起關注。首批台灣冷凍鳳梨釋迦切丁加工品貨櫃經海運今天運抵橫濱，駐日代表謝長廷與僑領等到場參加開箱儀式，見證歷史性的一刻。

中國去年9月片面宣布暫停進口台灣的釋迦，行政院農委會規劃釋迦以冷凍方式銷往日本等海外。今天首批冷凍鳳梨釋迦切丁運抵橫濱，貨主是日本台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福。

駐日代表謝長廷、駐橫濱辦事處長張淑玲等駐日官員、日本台灣商會聯合總會總會長俞秀霞及秘書長朱家儀、僑務委員鄭尊仁、僑領河道台等出席開箱儀式。

陳五福表示，今天運抵的冷凍鳳梨釋迦切丁加工品包括12包包裝的有1400箱及30包包裝的260箱。一包是60公克，4包等於是一顆鳳梨釋迦的份量，打開包裝袋倒出來，20分鐘就可食用。

駐日代表謝長廷對中央社說：「陳五福會長今天進了逾1600箱的鳳梨釋迦，效率非常好。農委會上次2月17日才在東京辦完鳳梨釋迦的介紹會，今天貨就到了。我覺得這是帶頭作用。因為第一批最困難。大家都會想到底會不會賺錢、會不會虧錢，很猶豫。」

謝長廷期盼透過各方努力，將台灣的鳳梨釋迦在日本推廣開來。他說：「坦白講，中國是在測試我們，在打壓，也是看看（打台灣）哪個打得最痛，但我們每次都可以關關難過，關關過。鳳梨過關，我們相信鳳梨釋迦也能過關。拜託大家多多採購。」

他說，冷凍釋迦在日本很少見，就連在台灣也很少見，釋迦以冷凍的方式銷到日本，可以讓產品持久一點。他吃過冷凍釋迦後，覺得很好吃，很像在吃冰淇淋，期盼有更多日本人知曉。

今天特地從關西地區來橫濱的俞秀霞表示，很高興能參加鳳梨釋迦的開箱儀式，她去年剛接下日本台灣商會聯合總會總會長的棒子後，就響應支持台灣鳳梨的活動，購買了很多台灣鳳梨力挺台灣農民。今年鳳梨釋迦進口到日本，日本台灣商會聯合總會也會持續支持台灣的政策、台灣的農民。

台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯表示，這是台灣的冷凍鳳梨釋迦切丁加工品首度以海運方式整櫃從台灣運抵日本，很高興見證到開箱的歷史性的一刻。

台貿中心東京事務所去年9月在東京辦理介紹台灣冷凍釋迦記者會、上個月協助農委會在東京主要車站登廣告，也在一家大飯店舉辦大型記者會，台灣冷凍釋迦的名氣在日本逐漸上升。

對於台灣冷凍釋迦的推廣，陳英顯表示，市場端與消費者的反應都非常好。經過一對一的安排洽談、記者會、打廣告，以及日前在亞洲規模最大的食品展「東京食品展」展出後，多了很多家大型商社與通路商要進口和銷售台灣的冷凍釋迦，反應非常好。

他表示，已有日本廠商抵達台灣，經過10天的隔離後，正在台灣的產地進行視察與商談，很認真的要採購和上架。

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被記者問及「冷凍鳳梨釋迦的銷售是否能像去年台灣金鑽鳳梨銷售成長約8.2倍一樣大幅成長？」時，陳英顯說：「一定是大幅成長，因為過去沒有。後續我們重要的工作就是協助這些實體通路如何順利上架。我相信成績會很好。」

陳英顯曾表示，台灣的鳳梨釋迦是大目釋迦和秘魯番荔枝交配的新品種，全世界僅在台灣量產，產地在台東，年產量5.7萬公噸中出口1.6萬公噸。農委會初步規劃外銷目標為5000公噸，其中包含銷日的2000公噸冷凍品。（編輯：韋樞）1110315

首批台灣冷凍鳳梨釋迦切丁加工品貨櫃經海運15日運抵橫濱，貨主是日本台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福。他總共下訂1660箱。中央社記者楊明珠橫濱攝 111年3月15日

台灣冷凍鳳梨釋迦切丁加工品由日本台灣商會聯合總會名譽總會長陳五福下訂，12包包裝的有1400箱及30包包裝的260箱。分為業務用及贈禮用（圖）的產品。中央社記者楊明珠橫濱攝 111年3月15日