台指期16日結算 台股看台積電填息與長榮減資行情

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）台股今天終場重挫336.98點，失守萬七關卡。法人表示，短線台股持續修正找底部，今晚歐股若止跌回穩，有助美股和台股跟進，16日台指期結算，看台積電是否有填息行情、加上長榮現金減資能否助攻。

美科技股重挫，美國擬對上市中概股加重監管，市場疑慮美中貿易戰升溫；此外，美國公開市場操作委員會（FOMC）17日將公布升息結果，加上中國COVID-19本土疫情嚴峻，衝擊港股、上證和深證重挫震盪，台股電子和高價股淪受災戶。

終場台股加權指數大跌336.98點，收在16926.06點，跌幅1.95%，帶量下殺成交值來到新台幣3705.76億元，加計盤後3818.5億元，是近5個交易日來大量。

外資今天賣超金額537.19億元，創史上第6大，投信連30日買超再創最長紀錄，今年以來，外資賣超台股金額累計達5075億元。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加3439口至7824口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加3168口至13835口。

展望台股後市，華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，今年以來外資法人累計賣超台股金額超過5000億元，台股要站回年線約17341點「很辛苦」，技術線型已遭破壞，短線台股持續修正找底部。

儲祥生表示，今天晚間歐洲股市表現將是關鍵，若歐股收盤止跌回穩，美股有機會跟進，也有助台股16日表現，靜待17日凌晨美國公開市場操作委員會（FOMC）會議升息結果出爐。

本土期貨法人指出，中國COVID-19疫情升溫，上海和深圳等一線城市封城管理，引發當地電子供應鏈生產受到干擾的疑慮，加上美FOMC會議前，美債殖利率飆升，衝擊美科技股下挫，拖累台股台積電、聯發科、聯電等電子權值股領跌，高價股IC設計族群更是哀鴻遍野，

法人指出，台股今天跌破3月10日多方缺口，加上技術面短中期均線呈現空頭排列，上檔賣壓沉重，16日台指期結算，看台積電是否有填息行情、加上長榮現金減資能否助攻，帶領台股止跌回穩。（編輯：楊凱翔）1110315