公股銀爆理專弊案 財長提3要求：再發生不可原諒

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（中央社記者謝方娪、張璦台北16日電）老牌公股銀行台灣銀行出現理專弊案，引起外界譁然。財政部長蘇建榮強調，已告誡公股銀行內控內稽、法令遵循不能只做到總行，要落實到各分行，若再發生弊案將不可原諒。

台銀蘇澳分行張姓員工因曠職且失聯，台銀成立專案小組調查，發現員工涉及挪用客戶資金，對此台銀已移請檢調偵辦並於3月7日向金管會通報重大偶發事件。台銀身為國內老牌公股銀行卻出現理專弊案，引起各界關注。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行業務報告並備詢，民進黨立委郭國文關注台銀弊案，蘇建榮回應，「第一時間台銀已向我報告」，財政部並已提出3大要求，第一，所有盜領的存款必須回補給客戶，第二，涉案人員馬上免職，第三，未來輪調制度必須落實。

郭國文進一步質詢，過去金管會主委黃天牧對理專弊案說過重話「深惡痛絕」，如今國家銀行出現弊案，部長感受如何。

蘇建榮答詢表示，「我和黃主委一樣的感受」，國家銀行是民眾最信任的銀行，特別台銀更是國銀龍頭。

蘇建榮也說，上週財政部召開公股金融會議例行研討會已特別告誡各公股銀行負責人，所有內控內稽、法令遵循不能只做到總行，一定要落實到各分行，每個行員都要落實法遵，如果再發生弊案將不可原諒。（編輯：趙蔚蘭）1110316