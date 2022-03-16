鴻海首季業績估10年最佳 料況緊俏下半年明朗

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，正面看待首季業績表現，預估第1季季節性表現是10年來最佳，今年全年業績可較去年持平，元件和其他產品成長幅度最大。

至於料況緊俏要到下半年明朗，今年需觀察COVID-19疫情、通貨膨脹、以及國際政經趨勢。

鴻海今天下午舉行線上法人說明會，劉揚偉指出，去年第4季營收較去年第3季成長34%，較前年同期減少6%，均符合預期。

去年第4季消費智能產品營收占比60%，季增超過15%符合預期、年減5%至10%優於預期；雲端網路產品占比19%，季增5%至10%、較前年同期持平均符合預期；電腦終端產品占比約16%，季持平符合預期、年持平則優於預期；元件和其他產品占比約5%，季增15%以上、年增逾15%均優於預期。

去年全年消費智能產品營收占鴻海整體營收比重54%，年增15%以上優於預期，雲端網路產品占比21%，較前年持平略低於預期，電腦終端產品占比約19%，年持平略優於預期，元件和其他產品占比約6%，年增5%至10%略低於預期，去年鴻海整體稼動率較前年提升，去年毛利率表現優於前年。

鴻海去年資本支出規模新台幣922.96億元，較前年655億元明顯增加，鴻海預估今年資本支出較去年成長，持續採取輕資產策略，區域製造也會降低資本支出規模，3+3策略相關資本資出規模約150億元。

展望今年第1季，鴻海預估首季業績季減超過15%，較去年同期持平，其中消費智能產品估季減超過15%、較去年同期持平，雲端網路產品季減5%至10%、較去年同期增加5%至10%、顯著成長，電腦終端產品季減5%至10%、較去年同期持平，元件和其他產品季減逾15%、較去年同期成長5%至10%、顯著成長。

劉揚偉正面看待首季業績表現，預估第1季季節性表現是10年來最好，去年第4季部分業績表現將遞延到今年第1季。

展望今年，鴻海預估全年業績可較去年持平，消費智能產品較去年持平，雲端網路產品業績年增5%至10%、顯著成長，電腦終端產品持平，元件和其他產品年增超過15%，成長強勁。

劉揚偉表示，今年需觀察COVID-19疫情、通貨膨脹、以及國際政經趨勢，目前供需狀況複雜，展望有不確定性，預期料況緊俏要到下半年明朗，由於去年營運基期墊高，今年有挑戰，但仍審慎正面看待，預估今年營運表現平穩。

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劉揚偉預期，今年5G手機可續成長，智慧型手機仍在成長軌道；雲端網路產品需求強勁，擴大客戶基礎市占率，5G網通產品需求延續到今年，其中雲端服務供應商（CSP）產品成長更強勁；元件和其他產品擴大市占率，預估連接器和光學模組穩定成長，今年元件和其他產品可強勁成長，是今年四大產品成長最大一項。

鴻海今年布局資通訊、電動車、半導體、軟體、全球、ESG等6大主軸，持續將每股純益（EPS）極大化，擴大電動車客戶基礎，布建半導體多元產能及電動車垂直整合，開發軟體定義電動車、建設元宇宙平台，並面對國際新局勢和電動車未來趨勢，設定ESG（環境、社會、公司治理）長程目標。（編輯：郭無患）1110316