寶成去年下半年疫情干擾 全年仍賺144億EPS 4.9元

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（中央社記者潘智義台北16日電）製鞋大廠寶成工業今天公告去年度財務報告，合併營收為新台幣2398.84億元，年減4%；歸屬於本公司業主稅後淨利144.39億元，年增198.3%，每股盈餘為4.9元，優於前年的1.64元。

寶成工業透過新聞稿指出，去年度合併營收年減4%，主因去年下半年受越南疫情干擾與零售銷售疲弱，大幅抵銷上半年度穩健復甦的營運表現。

以部門別而言，寶成鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大核心業務分別占去年度合併營收比重57.4%、42.3%，其他業務比重則為0.3%。

寶成說明，去年鞋類製造業務營收年減22.15億元，減幅1.6%，雖然去年上半年度營收恢復成長，卻因製造產能於第3季受越南防疫封城管制的不利影響，直到第4季逐漸回穩，全年度成品鞋的出貨雙數仍較前年度減少。

運動用品零售及品牌代理業務方面，寶成強調，去年度面臨起伏不定的消費復甦，隨著消費於第1季恢復至疫情前的水準，帶動銷售表現強勁，但自第2季以來，陸續受到市場波動、疫情再起等多重因素影響，抑制消費信心與購買意願，導致去年度營業收入較前年度減少78.76億元，減幅7.2%。

寶成去年度合併營業毛利率由前年度的21.9%上升至 24.3%，合併營業毛利為582.23億元，也較前年度增加34.72億元，增幅6.3%。

合併營收及支出方面，寶成去年度依權益法認列投資收益為109.77億元，較前年度增加30.8億元，其中以寶成工業持股20%的潤成投資控股公司轉投資南山人壽營運表現最為突出，去年度認列其相關轉投資收益達106.15億元，較前年度大增41.62億元。

寶成指出，去年度金融商品評價淨利益較前年度增加14.03億元，處分轉投資收益增加7.02億元，兌換利益增加6.05億元，財務成本減少5.39億元；去年度合併營業外淨收益為146.81億元，較前年度增加66.09億元，增幅81.9%。

展望今年，寶成認為，疫情對於實體經濟的衝擊應將逐步淡化，全球經濟可望延續復甦步調，但變數與不確定性始終存在。（編輯：黃國倫）1110316