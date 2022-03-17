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台積電漲逾3% 台股勁揚463點一度收復17400點

2022/3/17 11:24（3/17 12:17 更新）
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台股17日強勁反彈，一度大漲463點，站上17350點年線。（中央社檔案照片）
台股17日強勁反彈，一度大漲463點，站上17350點年線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北17日電）美股勁揚，道瓊指數上漲518.76點，那斯達克指數上漲487.93點，台股強勁反彈，指數一度大漲463點，站上17350點年線，並收復17400點。電子、金融與傳產股齊揚。

至10時54分，台股加權指數來到17386.67點，上漲445.84點，成交值新台幣2535億元。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾4%，台積電今天股價同步走高，一度達新台幣580元，大漲22元，漲幅3.94%，市值增加5704億元，回升至15.03兆元，並貢獻大盤指數約183點。

鴻海去年賺逾1個股本，每股純益10.05元，今天股價也有不錯表現，一度達104.5元，上漲3元。聯發科每股配發73元現金股利，股價達963元，上漲56元。

股王矽力-KY更是開盤跳空漲停，達3160元，股后信驊股價也一度強攻漲停，達2985元，其餘高價股股價也紛紛走高，緯穎收復1000元大關，台股重現九千金。電子類股指數大漲逾3%，為盤面多頭指標。

金融類股指數一度上漲逾2%，也是台股強勁反彈的一大動能。傳統產業股普遍走揚，航運、汽車與觀光類股指數上漲逾2%。（編輯：趙蔚蘭）1110317

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