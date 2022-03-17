電金傳齊揚 台股早盤大漲逾428點站上年線

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（中央社記者張建中台北17日電）美股勁揚，道瓊指數上漲518.76點，那斯達克指數上漲487.93點。台股今天同步走高，早盤指數大漲逾428點，一舉站上17349點年線。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲逾4%，台積電今天股價早盤達新台幣579元，大漲21元。鴻海去年賺逾1個股本，每股純益10.05元，今天股價也有不錯表現，一度達104元，上漲2.5元。

聯發科每股配發73元現金股利，股價達960元，上漲53元。股王矽力-KY更是開盤跳空漲停，達3160元。電子、傳統產業與金融股同步走揚。

美國聯準會（Fed）宣布升息1碼以控制通膨，符合市場預期，美股震盪收高。道瓊工業指數上漲518.76點，漲幅1.55%；那斯達克指數揚升487.93點，漲幅3.77%；費城半導體指數大漲159.83點，漲幅5.03%。（編輯：趙蔚蘭）1110317