本土資金當靠山 外資3年大賣超台股仍強勢

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）外資近來持續賣超台股，尤其在晶圓雙雄提款，今年以來更是賣超台股逾5200億元，大盤生態是否出現變化引發討論。投信投顧公會理事長張錫表示，儘管外資大賣，但本土資金的實力堅強，台股表現仍強勢。

財信傳媒董事長謝金河今天在臉書表示，外資主導台股13年，買超接近歸零。他統計金融海嘯後、2009年開始的外資在台股的買賣超情況，過去13年外資幾乎是左右台股最大的那隻手，但經過這3年大賣超，外資過去13年在台股創造的買超已接近歸零，未來台股巿場生態可能出現新的變化。

張錫表示，過去2年外資因疫情大賣新興市場股市，除了加碼中國大陸；外資今年年初一度呈現買超，但考量俄烏戰爭，加上擔心台灣情況，因此轉為大賣。

張錫指出，外資仍對台灣有影響力，只是本土資金的實力堅強，這2年多來外資賣超逾1.5兆元，台股仍強勢；若外資最後回補台股，市場應該會大好。

某金融界高層表示，台股多年來投資台股，隨著指數從7000多點一路來到18000點，市值也跟者水漲船高，大家比較擔心的是結構性的改變，可以從比例原則觀察，是不是有結構性的變化即可，如果沒有出現結構性問題，或者外資持股比例還在合理的區間內變化，就不用太擔心。

該名高層指出，外資買賣超相對於市值比是一個觀察指標，台股總市值約55兆元，外資持有台股約4成計算，約有22兆元，近2至3年外資賣超1.5至1.6兆元左右，占外資持有市值約7%至8%水準。另外，也可以觀察台積電外資持股比例的變化，目前還維持在7成以上。

他認為，外資有資金的需求，跟台股基本面無關，台股本來就具有長期持有的價值，從過去外資投資台股10多年來表現，尤其台積電的獲利就是實例。短期難免有操作面的進出，除非有更好的標的，台股如果比別的地方更具吸引力，外資還是會回來。（編輯：楊凱翔）1110316