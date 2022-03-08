央行2021年淨買匯僅91.2億美元 被列操縱國壓力減輕

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）2021年新台幣匯率維持強勢格局，不過去年新台幣匯市供需相對穩定，央行今日出爐的書面報告顯示，2021年央行全年淨買匯金額為91.2億美元，較2020年的391億美元大幅減少，被美國列為匯率操縱國的壓力可望減輕。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，因出口暢旺、熱錢湧入和台股勁揚、經濟基本面強健，以及美元供需失衡等因素，新台幣匯率的強勢格局就此展開；2020年全年強漲1.598元，升幅達5.6%，2021年依舊氣勢如虹，全年升值8.18角或2.95%，坐穩「最強亞幣」的稱號。

也因為新台幣升勢過猛，央行穩匯動作頻頻，2020年全年淨買匯金額391億美元，當年下半年就高達352億美元。

央行總裁楊金龍10日將赴立法院進行業務報告，書面報告今天出爐，內容顯示，雖然2021年新台幣續對美元升值，不過相對主要貨幣匯率穩定，去年上半年淨買匯87.3億美元，主因是1月國內匯市美元超額供給較大，央行為了維護匯市秩序，淨買匯金額較大。

央行接著指出，去年下半年隨著美債殖利率上揚，國內匯市對美元需求增加，美元供需大致平衡，因此央行淨買匯縮減至3.9億美元；併計之後，全年淨買匯91.2億美元。

按照慣例，美國每年4月及10月將發布匯率報告，而匯率操縱國的3項指標涵蓋淨買匯金額；如今央行去年淨買匯金額出爐，由於金額減少很多，可望減輕台灣被列為匯率操縱國的壓力。

今年以來，新台幣匯率漸漸擺脫強勢格局，央行分析，今年截至3月7日，因美國聯準會（Fed）暗示近期將採行升息等緊縮政策，新台幣對美元貶值1.98%，但相對其他貨幣匯率仍屬穩定。

央行強調，台灣是小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，因此維持新台幣匯率相對穩定有其必要性；長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映央行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。（編輯：楊蘭軒）1110308