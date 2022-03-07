金價飆破2千美元 台銀：短期仍會衝高留意反轉風險

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（中央社記者張璦台北7日電）俄烏戰事升溫，推升避險資產黃金價格突破2000美元，台灣銀行貴金屬部經理楊天立預期金價短線可能持續衝高，但他認為，戰情一旦冷卻，恐面臨行情迅速反轉修正，提醒投資人應留意短線風險。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，原物料價格大漲，市場避險情緒升溫，使得金價超越每盎司2000美元；有黃金王子之稱的楊天立接受電訪時表示，地緣政治事件變化迅速，向來最難預測，俄羅斯武力進犯烏克蘭當天，金價是走跌的，一週前也不認為金價能破2000美元大關。

不過他調整看法認為，金價短線的確可能再衝高，創新高價格也可能出現，但地緣政治衝突難預料，後續仍要再觀察。

楊天立強調，金價上漲反應的是俄烏戰爭對金融、經濟可能造成的後續衝擊，重點並非軍事行動本身，而市場對俄烏衝突一開始就定調是有限戰爭，且這一看法應未改變。

他分析，西方國家相繼對俄國祭出經濟制裁等「傷敵十分、自傷七分」的措施，這些舉動對經濟、金融產生的衝擊，是市場恐慌的主因，導致過去一週金價走升。

此外，俄烏戰爭將加劇通膨之際，楊天立表示，儘管美國聯準會3月啟動升息相當明確，但戰事讓決策利率調升幅度變得困難，若因應戰事降低緊縮幅度，可能造成通膨局面難以收拾，若調幅過大，資產市場方面，房市、股市處在高檔，恐引發金融系統連鎖反應。

楊天立強調，最憂心的問題在於俄烏戰爭規模擴大，目前戰局充滿不確定性，短期金融市場、金價高點難預測，對投資人而言，重要的是如何分散風險，而非短線賺戰爭財，劇烈變動市場中，投資人也應當隨時滾動調整策略，若滿手股票，建議布局黃金、現金，以抵消部份風險。

楊天立表示，烏俄戰爭爆發前，今年本就看好金價行情，主要是通膨、資產市場、升息政策風險存在，金價仍有上漲之勢，但市場應有認知，金價在戰爭期間，可能把今年上漲行情漲完。

他也強調，俄烏戰情一旦開始冷卻，行情可能一口氣回跌，而不是戰爭結束後才反轉修正，建議投資人留意短線風險。（編輯：潘羿菁）1110307