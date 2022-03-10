2月稅收768億元年減2.7% 證交稅連2個月負成長

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部今天公布2月全國賦稅收入為新台幣768億元、年減2.7%；其中，受到俄烏戰事影響股市震盪以及預期美國升息等因素，2月證交稅收僅110億元，不僅連2個月年減，創2020年10月以來新低。

財政部今天召開記者會公布2月全國賦稅收入初步統計，2月稅收實徵淨額為768億元，較去年同月減少21億元、年減2.7%；累計1至2月實徵2800億元，年增5.1%，為同期新高。

單看各主要稅目2月表現，與去年同月比較，營業稅減少69億元、貨物稅減少45億元、證交稅減少18億元較多；綜所稅則增加93億元、營所稅增加25億元。

2月證交稅實徵僅110億元，連續2個月負成長，且為2020年10月以來新低點；累計今年前2月證交稅則達284億元、年減16.3%。

財政部統計處副處長陳玉豐指出，2月及前2月上市櫃股票平均每日成交值都比去年同期低，證交稅收也隨之減少；此外，俄烏戰爭、美國聯準會預備升息等壓力，導致台股震盪，影響證交稅表現。

綜所稅部分，2月實徵373億元、年增33.3%，累計前2月徵得759億元、年增32.7%，創同期新高，主因為今年農曆春節連假較比去年提早，年終獎金扣繳稅款提前入帳，加上房地合一課徵所得稅和盈餘分配所得扣繳稅款增加。

2月營所稅額為53億元、年增近90%，主要是因特殊會計年度企業申報，自繳稅額增加；累計前2月徵得101億元、年增1.2倍，除前項因素，也因去年有大額退稅所致。

同時，2月貨物稅107億元、年減29.4%，主因進口車稅額減少，與汽、柴油貨物稅調降所致；1至2月貨物稅收232億元，年減19.8%。

與房市有關的稅目，2月土增稅72億元、年增3.9%，1至2月土增稅年增2.3%，部分原因為今年起全國公告土地現值增加2.5%；單看2月土增稅，6都當中台中、台北、台南有所增加，原因為市地重劃與建商企業購地。

2月契稅收11億、年增13.3%，從各縣市來看，台北市與新北市均有增加，原因為企業購置商辦與新交屋稅款入帳。

2月房地合一稅收22億元、年增39.3%；1至2月房地合一稅43億元、年增91.7%，以桃園市增加3.5億、新北市增3.1億、台中與台北市增2.9億元為較多。

關稅累計1至2月實徵198億元，為同期新高、年增3.4%，主因為調製食品、機械及電機設備、化學品等稅額增加。（編輯：潘羿菁）1110310