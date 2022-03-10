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台股創近10個月最大漲點 後續觀察外資對台積電態度

2022/3/10 18:38（3/10 19:00 更新）
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台股10日在權值股台積電大漲超過3%帶動下開高走高，大盤上漲超過400點，終場收在17433.20點，站回年線之上。中央社記者王騰毅攝 111年3月10日
台股10日在權值股台積電大漲超過3%帶動下開高走高，大盤上漲超過400點，終場收在17433.20點，站回年線之上。中央社記者王騰毅攝 111年3月10日
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（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天終場收在17433.2點，上漲417.84點，創去年5月18日來單日最大漲點。法人表示，美國費半指數收高，激勵台積電及設備股走揚，帶動台股跌深反彈，後續需觀察外資是否回補台積電，以及美國聯準會（Fed）利率會議。

亞洲投顧分析師馬明河分析，今天台股盤勢屬於跌深反彈，先前急跌1100多點後有低接買盤介入。今天盤中一度大漲約460點，但漲停家數太少，主要由晶圓雙雄、貨櫃航運、高價千金股拉抬指數。

台積電今天以587元作收，上漲3.35%，成交量逾4.54萬張。

馬明河說，美國費半指數收漲125.31點，帶動台積電及設備股走揚，短線大盤跌深反彈，站上5日線17237點和年線17329點，接下來還有10日線17513點和半年線17576點壓力需克服。

顧德投顧分析師江慶財指出，俄烏戰爭似乎出現轉機，加上國際油價重挫，美股4大指數收高，台股今天開高走高，量能近3600億元，籌碼面相對安定。

江慶財提醒，外資先前連續賣超台積電，如果外資偏空心態改變、開始回補台積電持股，對台股上攻會有幫助。接下來可觀察3月中旬美國聯邦準備理事會利率會議對升息的態度，將影響台股走勢。

國泰證期分析，歐美宣布將禁止俄羅斯原油進口，導致原油與黃金價格來到歷史新高附近，預期3月全球通膨問題將雪上加霜，將給Fed帶來燙手山芋，因升息腳步過慢恐導致過強的通膨、壓縮企業獲利，但升息腳步過快恐導致資金收縮，經濟增速將因此放緩。

國泰證期指出，歐美對俄羅斯的大力制裁已對經濟增長造成負面影響，雙重壓力之下，恐造成經濟出現衰退的風險，因此市場呈現觀望氣氛，等待3月中旬Fed利率會議動向，將壓抑跌深反彈時市場追價意願，預期短線台股反彈空間有限，需等待Fed利率結果出爐、利空出盡後，股市才有較大的上揚空間。（編輯：楊蘭軒）1110310

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