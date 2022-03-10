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台股強彈417點站上17400點 收復年線

2022/3/10 14:08（3/10 14:10 更新）
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台股10日開高反彈，終場收在17433.2點，上漲417.84點，收復5日線和年線。中央社記者王騰毅攝 111年3月10日
台股10日開高反彈，終場收在17433.2點，上漲417.84點，收復5日線和年線。中央社記者王騰毅攝 111年3月10日
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（中央社記者吳家豪台北10日電）俄烏戰爭出現和緩跡象，加上美國10年期公債殖利率攀升，激勵台股今天開高反彈，在權值股推升下，指數盤中一度大漲逾450點，終場收在17433.2點，上漲417.84點，收復5日線和年線。

台股今天成交值來到3513.46億元，電子股漲2.95%，成交比重約47%；航運股漲1.38%，成交比重近30%；金融股漲2.83%，鋼鐵、塑膠漲幅超過1%。

權值電子股台積電今天以587元作收，上漲3.35%，成交量逾4.54萬張；聯電漲1.93%，收52.8元；鴻海漲1.48%，收103元。

航空雙雄長榮航、華航分別以29.8元、26.7元作收，大漲5.3%、4.09%。

富邦投顧分析，俄烏衝突稍緩、美國股市費半指數翻紅，對台股影響偏正向，但台股上逢各期均線反壓，須持續擴量，方有助盤勢續彈。（編輯：黃國倫）1110310

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