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台積電2月營收1469.33億元 創歷年同期新高

2022/3/10 13:55（3/10 14:15 更新）
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圖為台積電南科廠區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電2月營收新台幣1469.33億元，自1月高點滑落，月減14.7%，仍較去年同期成長37.9%，為歷年同期新高。

法人表示，2月因有農曆年假期，工作天數減少，是影響台積電2月營收自1月1721.76億元高點滑落主因。

台積電累計前2月營收3191.09億元，較去年同期成長36.8%。法人預期，隨著工作天數回復正常，台積電3月業績可望回升，第1季營運目標應可順利達成。

台積電預估，第1季營收將達166億至172億美元，季增7.4%，將刷新單季營收歷史新高紀錄。除高效能運算相關應用需求、汽車電子市場持續回溫，智慧手機的季節性影響也較近幾年和緩，是第1季淡季業績還能創高的主要動力。

台積電看好今年高效能運算、車用電子、物聯網與智慧手機平台銷售業績可望同步成長，全年美元營收將成長25%至29%，表現將優於晶圓代工業平均成長20%的水準。法人預期，包括蘋果、聯發科與超微（AMD）等都是台積電營運成長主要動能。（編輯：張良知）1110310

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