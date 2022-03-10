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台股重現10千金 世芯-KY、聯發科股價站回1000元

2022/3/10 10:56
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（中央社記者張建中新竹10日電）美股強勁反彈，台股同步大漲，指數一度揚升450點，攀高至17466.28點，高價股強勢走高，世芯-KY與聯發科股價重登新台幣1000元大關，台股重現「10千金」。

隨著美股大漲，道瓊工業指數上揚653.61點，漲幅2%；那斯達克指數揚升460點，漲幅3.6%。台股今天也在台積電及高價股強勢彈升下，盤中一度達17466.28點，上漲450點。

股王矽力-KY股價表現強勁，一度達3575元，大漲320元，漲幅達9.83%；股后信驊股價也有不錯表現，一度達3050元，上漲195元，漲幅6.83%，帶動高價股同步走高。

世芯-KY股價強攻漲停1080元，重登1000元之上，上漲97元；聯發科股價今天也站上1000元大關，一度達1005元，上漲39元，漲幅4.04%。

隨著世芯-KY與聯發科重返「千金股」之列，台股重現「10千金」。台股「千金股」還有大立光、力旺、譜瑞-KY、祥碩、旭隼及AES-KY。（編輯：張良知）1110310

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