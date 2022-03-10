考量戰爭風險 銀行海外布局將加碼美國東協市場

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（中央社記者謝方娪台北10日電）俄烏戰爭爆發衝擊全球市場信心，金融研訓院今天公布調查，2月台灣金融風險指數微幅上升0.2分，已是連2個月走升；銀行業者考量風險、獲利穩健和未來經濟展望等面向，未來海外布局加碼重點將在美國和東協市場。

地緣政治衝突、通膨影響加劇，金融研訓院今天公布2月台灣金融風險指數為98.6分，較1月修正數上升0.2分，創2021年第4季以來新高，已連2個月走升。

從指數構面觀察，隨政府部會加碼打炒房奏效，房市交易量下滑，價格成長幅度則呈趨緩，房市風險降溫；另股市本益比連2個月下滑，股市風險也大致持平。2月台灣金融風險指數微幅走升，主因在於海外市場風險大幅升溫。

金融研訓院指出，俄烏戰爭白熱化，經濟金融制裁措施導致全球主要金融市場風險全面上揚，但仍以歐洲上升幅度最大，2月最大風險來源為歐洲；另市場對美國聯準會升息預期使2月信用避險商品行情大幅成長，海外市場風險創2020年7月以來新高。

烏俄於2月24日爆發戰爭，金融研訓院指出，地緣政治風險效應此時尚未完全發酵，後續國內金融機構投資曝險部位傳染風險變化，是觀察烏俄情勢對國內金融市場影響程度及金融機構壓力測試的關鍵。

金融研訓院金融研究所長林士傑說，銀行業者考量俄烏戰爭情勢可能延長影響，目前策略上將針對獲利較穩定的市場進行投資，考量風險、獲利穩健度及未來經濟展望，業者加碼投資重點將主要落在美國和東協市場，如越南、泰國、印尼、新加坡、馬來西亞等。（編輯：林淑媛）1110310