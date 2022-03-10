股匯雙漲 新台幣終結連4貶收28.345元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）股匯雙漲，台股今天大漲417點，外資在台股也轉為買超、資金匯入，新台幣兌美元今天收盤收28.345元，終場匯價升9分，終結連4貶，台北及元太外匯市場總成交金額為15.49億美元。

俄烏戰爭出現和緩跡象，加上美國10年期公債殖利率攀升，激勵台股今天開高反彈，台股今天大漲417.84點，收在17433.2點，成交值新台幣3513.46億元。三大法人同步買超，合計買超64.88億元。

外匯交易員表示，外資今天轉為買超，匯市部分出口商也有趁勢進場拋匯，帶動新台幣今天略微走升；新台幣兌美元今天開盤價為28.40元，盤中最高28.32元、最低為28.40元，最後收28.345元，升值9分，終結近期的連4貶。

外匯交易員表示，新台幣雖然今天走升，但先前外資賣超金額龐大，應該仍需要一點時間消化資金，新台幣短期應該會持續整理格局，後續仍要看俄烏戰爭發展以及外資動向。

外界關注新台幣匯率近期走貶，28元是否會是新常態。中央銀行總裁楊金龍今天在立法院答詢時表示，新台幣匯率基本上由供需決定，價格本來就會呈現上上下下的走勢，今年美國聯邦準備理事會（Fed）暗示將採取升息等政策，新台幣今年到3月7日對美元貶值1.98%，不過仍相對其他貨幣穩定。（編輯：楊凱翔）1110310