台積電聯電未出口俄羅斯 專家：制裁措施利多於弊

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（中央社記者張建中新竹25日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣宣布跟進對俄制裁措施，半導體晶圓雙雄台積電與聯電，均未出口相關產品到俄國。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨認為，制裁措施對台灣產業影響輕微，但有助加深與同盟國緊密度。

俄羅斯武力入侵烏克蘭，遭到國際社會譴責，聯合祭出制裁措施；台灣方面，經濟部長王美花今天表示，可以按照「瓦聖納協定」規定，對於相關產品出口作嚴格審查。

由於台灣晶圓代工市占率約64%，高居全球之冠，IC設計是全球第2大，台灣加入國際制裁俄羅斯行列，半導體產業動向最受關注。

台積電表示，目前幾乎沒有產品出口到俄羅斯；台積電以北美市場為最大宗，去年比重達65%，亞太地區次之，約占14%，中國占10%，日本占5%；歐洲、中東及非洲約占6%。

聯電同樣也沒有產品出口到俄羅斯，台灣對俄羅斯祭出制裁，聯電強調不會影響公司營運，會配合政府相關規定辦理。

此外，台灣工具機向來受到俄國業者青睞，不過業者表示，2021年俄羅斯占台灣工具機出口比重僅2.88%，台廠已分散風險，若政府政策決定對俄羅斯管制工具機出口，將配合政府政策。

對於台灣跟進國際制裁俄羅斯，楊瑞臨指出，瓦聖納協定主要是對武器及可轉為軍用物品與技術出口進行管制，美國在相關供應鏈資訊掌握與審查，不僅相對有經驗且完整，美國實際操作做法值得台灣借鏡。

楊瑞臨說，全球供應鏈長且複雜，具有跨國、跨區域等特性，台灣半導體應用以電腦、通訊及消費電子產品為大宗，間接出口俄羅斯用於軍事用品的半導體產品相當有限，因此台灣制裁俄羅斯，對於台灣半導體產業影響輕微。

他表示，台灣跟進對俄羅斯祭出制裁，與美國及日本站在同一陣線，應有助加深與美國等同盟國的緊密度，對台灣應是利多於弊。只是世界各國對俄羅斯的制裁是否進一步擴大，連帶增加對產業的影響，值得留意觀察。

根據經濟部統計，台俄去年雙邊貿易總額為63.06億美元，台灣出口到俄羅斯金額為13.18億美元、進口為50億美元。俄國占台灣總貿易額為0.76%，比重低於1%，對台整體出口影響不大。

在主要出口貨品項目方面，以機器零附件、碟片、汽車零附件、電音響或視覺信號器具、聚碳酸樹脂、不銹鋼扁軋製品等為主；經濟部說明，台灣從俄國進口產品多是原物料或初級加工品，包括煤、石油、鋁、鐵或非合金鋼半製品、塊狀或其他初級形狀的生鐵及鏡鐵等。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1110225