外資賣超史上第6大今年累計逾5千億元 電子股成苦主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美科技股下跌，中國股市和港股重挫，台股今天帶量下殺，外資賣超新台幣537.19億元創史上第6大，投信連30日買超再寫最長紀錄；今年來，外資賣超台股金額累計達5075億元。

台積電近期為外資提款機，外資已連續17個交易日賣超台積電共49.7萬張，2月迄今外資賣超台積電累計達50.38萬張。

台股加權股價指數今天大跌336.98點，收在16926.06點，成交值3705.76億元，加計盤後3818.5億元，是近5個交易日來最大量。

三大法人外資及陸資賣超537.19億元、自營商賣超66.91億元，投信買超16.68億元，合計賣超587.42億元。

根據統計，外資今天賣超金額是史上第6大，外資已經連續3個交易日賣超台股，投信則是連30個交易日買超，再度改寫史上最長紀錄。今年以來，外資賣超台股金額累計達5075.43億元；投信連30日買超台股累計金額達816.17億元。

觀察外資今天布局個股動向，根據台灣證券交易所統計，金控股成為外資青睞標的，新光金、國泰金、開發金、台新金位列外資買超第2至第5個股，兆豐金排名第7，但張數均未超過萬張。

相較之下，電子股成為外資狙擊標的，其中台積電遭外資賣超5.89萬張排名第1；外資已連續17個交易日賣超台積電累計達49.7萬張，2月迄今外資賣超台積電累計達50.38萬張。

聯電也跟著受累，外資今天賣超達5.14萬張，累計外資連續4個交易日賣超達9.95萬張，2月迄今外資累計賣超聯電超過39萬張。

外資今天也賣超鴻海1.17萬張排名第6，累計2月迄今，外資賣超鴻海達9.07萬張。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，美國和大中華區科技股大跌，主要是中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，衝擊陸股和港股重挫，資金有撤出大中華區的趨勢。

此外，儲祥生說，美科技股大跌，部分指標個股從高點回落幅度超過3成；以及中國5家在美上市公司近日被列入「外國公司問責法」暫定清單，衝擊在美上市中概股表現。

本土投顧法人指出，3月台股受限外資擴大調節力道，資金面恐壓抑大盤後續反彈，電子權值持續被外資提款，此外美國聯準會（Fed）升息在即、美債殖利率大幅飆升，高本益比的科技類股面臨評價估值挑戰，賣壓沉重，半導體權值賣壓尚未化解。

儲祥生預期，外資賣超態勢恐不手軟，電子股持續疲弱，台股要站回年線約17341點「很辛苦」，台股能否止跌，要看美國科技股是否回穩。（編輯：楊蘭軒）1110315