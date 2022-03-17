台股開高走高 大漲507.39點
2022/3/17 13:55
（中央社台北17日電）台北股市今天開高走高，收盤漲507.39點，為17448.22點，漲幅3%，成交金額新台幣4008.73億元。
加權指數開盤為17172.81點，盤中最高17472.95點，最低17172.81點；不含金融股指數15016.55點，漲460.56點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.8%、食品股漲0.72%、塑化股漲1.31%、紡織股漲1.28%、機電股漲3.7%、造紙股漲1.38%、營建股漲1.87%、金融股漲1.76 %。
委買張數2462萬695張，委賣張數1809萬2049張，成交張數973萬2747張。
收盤時上漲891家，下跌59家，持平30家。
成交量前5名個股為華航、長榮航、長榮、元大台灣50反1、元大滬深300正2。
漲幅前5名個股為中信中國50正2、富邦恒生國企正2、FH香港正2、中信中國50、台新MSCI中國。
跌幅前5名個股為富邦恒生國企反1、FH香港反1、富邦恒生國企反1估、富邦上証反1、元大滬深300反1。1110317
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