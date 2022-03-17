住展：北投士林科技園區 建案成交價挑戰3位數

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（中央社記者賴言曦台北17日電）住展雜誌調查，台北市的北投士林科技園區今年3月29日檔期將出現第一波推案潮，預估所有建案平均開價會出現3位數的價格，甚至有機會挑戰3位數成交價，成為北投新豪宅區。

住展雜誌研發長何世昌今天透過新聞稿表示，今年北台灣將會有4大新重劃區開始推案，包括台北市的北投士林科學園區、新北市土城的運校重劃區、桃園中壢的A20重劃區與新竹縣竹東的至善重劃區等，預計將掀起一股推案熱潮。

何世昌指出，重劃區開發初期因為「什麼都沒有」，房價通常比較便宜，等到開發成熟、機能完善，價格就會上升。由於近期房價漲勢強勁，新開發的重劃區價位並不低，這些新重劃區房價是否能夠開高走高，備受矚目。

3月29日將出現第一波推案潮的北士科就有多個住宅案待公開，這些推案多在軟橋段，預估所有建案平均開價都會出現3位數價格，成交價也有機會挑戰3位數，有望成為北投新豪宅區。除了住宅案外，部分建商則會推出商、廠辦案，而景觀條件更佳、面河景的新洲美段，未來可望飆出更高價格。

土城運校重劃區今年也將出現首波推案，運校重劃區位於頂埔地區，雖然當地新建案行情只有3字頭，落後土城、海山等市區一截；但土城運校重劃區內新案開價約每坪45萬元，高於當地行情。

住展推估，業者之所以如此開價，原因可能是捷運三鶯線已在興建當中，頂埔站未來將由板南線末端站升級為板南線、三鶯線交會站，不少業者看好遠景而提早卡位。

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中壢A20重劃區位於青埔與中壢市區間，屬於兩地之間的房價凹陷區，相對低價、捷運優勢與發展潛力受消費者青睞外，也吸引上市櫃建商卡位布局。至於竹東至善重劃區則因為距離關埔重劃區遠稍遠，往返竹科沒有二重埔地區便利，目前成交價仍在2字頭。

何世昌提醒，多數面積較大的公辦重劃區都會規劃文教用地，但居住人口要達到一定程度才會興建國中小，家中若有學齡兒童的購屋族，購屋前應仔細規劃未來的就學需求，以免入住後才發現需要跨區就讀。至於自辦重劃區有無公共設施或綠地的問題，購屋前也需要進一步確認。（編輯：蘇志宗）1110317