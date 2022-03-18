鳳凰旅遊擬配股利2元 盤點人力等國境重開

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（中央社記者江明晏台北18日電）疫情干擾，鳳凰旅遊去年本業虧損擴大，因處分不動產與投資收益挹注，去年每股賺1.17元，擬超額配發每股現金股利1元、股票股利1元，也開始為國境開放盤點資源、整補人力。

鳳凰今天董事會通過110年財報，合併營收約新台幣1.5億元、年減69.4%，營業損失0.66億元，因處分不動產與投資收益挹注，合併業外淨收入1.51億元，年增幅為210.03%，淨利歸屬母公司業主0.77億元，每股稅後盈餘1.17元。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響旅遊業，鳳凰表示，營收衰退致使本業虧損擴大，在出售不動產及資金運用的投資收益等挹注下，交出獲利成績單。

鳳凰董事會並通過股利分派案，本期盈餘加計處分股票獲利及迴轉特別盈餘公積，擬配發每股現金股利1元、股票股利1元，超額配發股利，預計6月15日召開股東常會。

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鳳凰進一步指出，今年開始，國際疫情朝流感、輕症化發展，疫苗覆蓋率及新藥上市，促使各國朝國境開放加快腳步，並相繼訂出解封時程。指揮中心也審酌國內外疫情變化，研擬規劃放寬措施。

展望後續，鳳凰說明，除持續經營國旅市場、多角化發展之外，也積極為國境開放盤點相關資源、整補人力、產品規劃等做好準備，盼國境早日開放，旅遊市場恢復正常。（編輯：張均懋）1110318