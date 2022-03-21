日本擬明年排放福島核廢水 原能會觀察團23日啟程

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（中央社記者曾智怡台北21日電）日本最快將於明年春天排放福島核廢水，原能會主委謝曉星今天表示，為了解相關排放動態，台灣規劃籌組的專家觀察團將於23至27日赴日；由於排放期程達20、30年，未來會安排人員駐點日本，目前在人員遴選階段。

日本東京電力公司（Tepco）計畫排放儲存在福島第一核電廠的核廢水，目標在2023年4月完成相關工程，春天開始排放；國際原子能總署（IAEA）已於2月赴日採集海水樣本，後續將進行分析驗證，預計2個月後提出調查團初步報告。

國民黨立委林奕華、鄭正鈐、民進黨立委張廖萬堅等關切台灣自組觀察團進度。

原能會表示，為了解日本政府針對含氚廢水排放作業動態，台灣規劃籌組的專家觀察團已獲日方同意於3月23至27日赴日。

謝曉星補充，IAEA是在2月14至18日前往日本，因當時日本疫情嚴峻，他們採用外交泡泡；至於台灣，為了尊重日本，也怕行程有變故，經不斷溝通協調，觀察團確定23日成行，將在當天下午3時左右搭機出發。

原能會說明，觀察團一行8人預計在24日先與專家進行含氚廢水排放相關議題技術交流討論後，25日赴福島第一核電廠實地了解含氚廢水相關設備與設施，並與現場人員進行交流。

由於此行赴日期間仍值疫情流行期，觀察團團員均已完成3劑疫苗接種，赴日期間將嚴格遵循相關防疫規定。

張廖萬堅質詢表示，台灣因台日交流良好因此有機會赴日勘查，由於日本排放核廢水是20、30年計畫，未來是否將規劃常設人員在日本，處理相關事宜。

謝曉星表示，自日本去年4月宣布排放計畫後，就和外交部進行協商，目前人員正在遴選當中，爭取一位人員駐點日本，預計5月底前確定。（編輯：張良知）1110321