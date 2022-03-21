原能會：台灣核電廠遭攻擊可能性低 已備妥因應措施

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（中央社記者曾智怡台北21日電）俄烏衝突引發各界關切核電廠在戰爭風險隱憂，原能會今天表示，評估台灣核電廠遭遇飛彈攻擊可能性低，但若擦槍走火，可能造成火災、放射性物質外洩，原能會均已有相關規劃，會持續強化改進。

民進黨立委張廖萬堅質詢指出，近期俄烏戰爭，歐洲部分核電廠遭受俄軍攻擊，延伸核電廠在戰爭存在風險隱憂。

針對因應規劃，原能會主委謝曉星表示，第一，掌握現況；第二，啟動放射性物質外洩等即時監控，同時重新檢視核災緊急事故應變計畫，判斷量能是否足夠，另有碘片儲備、發放等應變措施。

張廖萬堅追問，萬一台灣真的發生戰爭，有何緊急規劃。謝曉星說，「核電廠是否遇到飛彈攻擊，我認為可能性低」，風險評估小，但若擦槍走火可能造成火災、放射性物質外洩，原能會均已有相關規劃。

時代力量立委王婉諭質詢指出，戰爭時核電廠可能發生3種危機情境，第一，衝突一觸即發、轟炸核電廠；第二，中共宣告入侵，飛彈擊中核電廠；第三，共軍占領核電廠，詢問原能會現行因應措是否足以應付上述危機，包含相關疏散、電力系統維護等。

謝曉星表示，目前大部分核子事故都是火災導致，如真發生上述狀況，都有計畫可以因應，未來也會持續強化與檢討改進。

國民黨立委鄭正鈐質詢提到，歐洲經過俄烏戰爭，「核能政策有轉彎」，包含德國、英國等國均重新思考核能，政府是否有找謝曉星談過核能政策更動規劃。謝曉星回應，沒有。（編輯：趙蔚蘭）1110321