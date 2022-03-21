台灣網路族每週上網6.7天 20至29歲沉迷比率逾1成

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）國發會資訊管理處今天於委員會議提報「數位發展與資訊近用趨勢」報告，內容顯示，台灣網路使用相當普及，網路族幾乎天天上網，平均每週上網6.7天；各年齡層則以20至29歲族群沉迷占比突破1成、相對較高。

因應全球數位環境變化，國發會參考國際指標，建立數位發展指標體系，整體指標由資訊及通訊科技（ICT）近用、居住環境、教育與技能等12項構面組成，調查居住於22縣市且年滿12歲的本國籍人數位使用等狀況。

民國109年最新調查結果顯示，民眾個人上網率為86.6%；其中60歲以上民眾上網率由108年53.5%增加至109年的56.2%，是上網率成長最高的族群，顯示網路使用對中高年齡層民眾也愈來愈重要。

國發會資管處長謝翠娟表示，一般認為60歲以上的民眾看手機、電腦愈來愈吃力，使用網路頻率應會降低，結果卻相反，推測有兩大原因，一是本來就會使用網路的族群，年紀大了仍然會繼續使用，二是中高齡長輩要與朋友、兒孫聯繫也得用網路，中高齡上網率才會節節攀升。

民眾使用網路的程度及頻率愈來愈高，國發會調查發現，最近3個月內曾上網者，有65.2%幾乎天天上網且自認每天上網時間長或頻率高；平均來說，台灣網路族幾乎天天上網，平均每週上網6.7天。

若觀察不同年齡層民眾有網路沉迷傾向的占比，國發會指出，20至29歲民眾有網路沉迷傾向的比率最高、達11.2%，其次是12至17歲與30至39歲民眾，分別有9.6%及9.1%；至於18到19歲、40到49歲與50到59歲的民眾，有網路沉迷傾向的比率介於6.9%至8.6%間。

國發會也關注民眾最常使用的連網設備為何，依使用比率分別為手機、桌上型電腦及筆記型電腦；值得注意的是，連網電視首次進入民眾連網設備前5名，占比達6.2%。

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而民眾生活中最常接觸的前3項網路活動類型分別是即時通訊、占比高達83.6%，其次是網路影音娛樂76.0%，接著是商品或服務資訊查詢、達65.4%，顯示民眾已普遍應用數位工具處理日常生活大小事。

國發會也提到，0分代表非常不滿意，10分代表非常滿意，調查結果顯示「主觀幸福感」平均滿意分數為7.0分，表示多數民眾會因為資訊近用而感到幸福感提升；未來將持續透過數位發展調查，瞭解民眾應用資通訊科技於生活得情況，以及數位轉型衍生的機會與風險，提供各界及各部會訂定數位平權政策重要參據。（編輯：蘇志宗）1110321