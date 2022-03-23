美而快去年轉盈 獲利創新高每股賺3.11元

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（中央社記者吳家豪台北23日電）電商集團美而快今天公布2021年度財報，合併營收新台幣27.2億元，年增31.1%；由於高毛利網紅品牌占比提升，歸屬母公司稅後淨利1.08億元，由虧轉盈；每股盈餘3.11元。去年營收與獲利皆創歷史新高。

美而快董事會通過去年度盈餘分配案，決議每股配發股票股利1.5元、現金股利0.5元，合計股利2元，配發率64.31%。

美而快透過新聞稿說明，網紅服飾電商的轉投資效益發酵，且受惠於集團「網紅流量變現」與「品牌孵化器」營運模式，在高毛利網紅品牌占比提升下，帶動去年平均毛利率年增10個百分點至36%。

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展望2022年，美而快表示，將整合電商專業及網紅資源，拓展產品線。上半年先跨足元宇宙、推動NFT（非同質化代幣）授權商品，並跨業布局食品餐飲及住宿等領域。

美而快今天也公告自結2022年1至2月累計稅前盈餘5860萬元、年增逾1.87倍，每股稅前盈餘0.96元。累計今年1至2月合併營收4.76億元。其中，電子商務營收3.7億元、年增19.5%，占合併營收近8成。（編輯：楊蘭軒）1110323