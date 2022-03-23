青安房貸利率凍漲？ 財政部24日會商公股銀行

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（中央社記者張璦台北23日電）央行升息牽動青年安心成家貸款利率恐上升，不過外界期盼不增加青年購屋負擔，財政部長蘇建榮提到將討論是否有調整空間；財政部預計明天召集公股行庫討論青安貸款利率，屆時公股行庫是否吸收調幅，備受關注。

中央銀行17日宣布升息1碼（0.25個百分點），各大國銀、中華郵政公司陸續跟進調升定存定儲利率，牽動房貸利率調升。

公股銀行辦理的青年安心成家購屋優惠貸款分為3種方案，其中，1段式機動利率方案的計算方式為「中華郵政2年期定儲機動利率＋固定加碼」。

中華郵政昨天宣布2年期定儲機動利率（500萬元以下）從0.845%調高到1.095%，調幅為1碼，顯示為足額反映，也就是說，光是反映郵政定儲利率調整，就會讓青 安貸款1段式機動利率從1.4%來到1.65%。

不過立法院財政委員會今天審查促進民間參與公共建設法部分條文修正草案等案，財政部長蘇建榮等人列席備詢。

會中，部分質詢議題聚焦關心升息後，首購族房貸壓力增加，立委指出，目前青安專案貸款戶約有18萬戶，希望政府可以檢討或拿出政策工具協助減壓。

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蘇建榮指出，青安房貸專案2年為一期，今年底會到期；1段式機動利率方案，固定加碼部分，先前為0.585個百分點，後來調降為0.555個百分點，後續也會與公股銀行商量是否有調整空間。

不過蘇建榮也強調，固定加碼部分如何操作，需考量公股行庫資金成本，且除了台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行為國營外，其他公股銀行有民股股東，這部分要綜合考量。（編輯：潘羿菁）1110323