東森國際減資1成 加配息每股可得2元

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（中央社記者江明晏台北23日電）東森國際去年每股賺1.37元，今天董事會決議通過每股配發現金股利1元，以及每股現金減資1元，合計發放現金2元，減資比率為10%。

東森國際今天召開董事會，通過110年度財務報表，全年度合併營收新台幣55.12億元、稅後淨利7.45億元，每股盈餘達1.37元，分別年成長16.6%、43.1%及45.7%。

另外，東森國際董事會為使資本結構達到最佳配置並提升股東權益報酬率，今天除決議通過110年度的盈餘分配案每股配發現金股利1元外，也同時決議通過辦理現金減資案，每股現金減資1元，每股合計發放現金2元，配息率及減資比率分別為73%及10%，以今天收盤價32.1元計算，隱含現金殖利率達6.2%，現金股利部份預計於4月29日發放。

東森國際表示，本次現金減資案，預計每千股將減少100股，消除股份計5290萬股，減資金額5.29億元，減資後實收資本額將降為47.61億元，待111年股東常會於6月13日通過並呈奉主管機關申報生效後，將授權董事會另訂定「減資基準日」。

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東森國際表示，110年度合併營收及稅後純益成長動能主要來自新媒體事業持續拓展數位及家外廣告；寵物店透過展店併購及發展自營品等策略，帶動規模化經營，以及轉投資事業東森得易購受惠疫情帶動宅經濟電商業績成長所致。

展望今年，東森國際說明，倉儲事業除持續汰舊設備提升作業效率外，配合ESG發展，倉儲事業逐步將焦點轉移至減少能源耗用上，於去年9月開始導入能源管理系統（ISO 50001），以系統化管理與第三方查驗機制分析能耗使用效率，並尋求能源有效利用，不只節能更能降低能源使用成本。（編輯：楊蘭軒）1110323