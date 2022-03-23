元太去年合併稅後淨利51.5億元 創歷年次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）電子紙廠商元太科技今天公布2021全年合併營收新台幣196.5億元，創9年來新高，年增28%；合併稅後淨利51.5億元，為歷年次高，年增43%，稅後每股盈餘4.53元。

元太統計，2021年第4季合併營收為67.68億元，年增59%；單季稅後淨利13.65億元，年增35%，單季稅後每股盈餘（EPS）1.2元。

元太財務長陳樂群今天在線上法人說明會表示，以近5年統計，使用電子紙閱讀器二氧化碳排放量較液晶螢幕平板電腦減少50倍。

陳樂群指出，以10吋的電子紙價格廣告牌與LCD顯示器相比，電子紙可減少12000倍的CO2排放量；若以全台灣6萬4000支數位公車站牌計算，電子紙公車站牌因可以用太陽能系統供電，完全不會產生碳排放，而LCD面板公車站牌則會產生20萬公噸二氧化碳排放。

元太表示，根據富時羅素（FTSE Russell）綠色營收2.0數據模型（Green Revenue 2.0 Data Model）能源管理及效能類別中的資訊產品評析，元太科技2020年營業收入99.93%為綠色營收（Green Revenue）。

陳樂群指出，近年致力精實營運效能，同時電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售及物流標籤、以及電子紙看板等應用的市場需求持續增溫。營業利益持續成長，創下近10年新高點；股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）不僅近年逐步穩定成長，並於2021年均創下歷年來次高點，其中，股東權益報酬率相較2017年已成長2倍。

他說，持續精進產品技術，提供客戶最佳綠色電子紙顯示器，由冠捷科技所推出創新的飛利浦二合一電子紙顯示器，結合液晶顯示器（LCD）螢幕和超低耗電的電子紙第二螢幕，可平衡多工內容顯示，完美顯示大量的文件或資料訊息。

另外，汽車品牌BMW亦於2022年CES展中發表，展示採用E Ink電子紙技術包覆車體外觀的概念車款BMW iX Flow。（編輯：黃國倫）1110323