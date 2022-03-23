印度資通訊展 台灣精品搶攻疫後爆發性商機

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（中央社記者林行健新德里23日專電）經濟部國際貿易局與中華民國對外貿易發展協會徵集18家廠商，在印度規模最大資通訊科技展Convergence India展示台灣精品，搶攻疫情後的爆發性消費商機。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨穩，印度全力拚經濟，Convergence India展覽今天以實體方式在新德里Pragati Maidan展場開幕。

Convergence India今年進入第29屆，展覽為期3天，計有來自印度、美國、日本、韓國、瑞士、德國等近30國700多家廠商參展，台灣館設有VR體驗區，並結合AR濾鏡拍照機和電子手翻書等技術，強化與買主互動，行銷台灣精品。

貿協駐新德里辦事處主任吳賀彬向中央社表示，國貿局與外貿協會在「台灣產業形象廣宣計畫」（IEP）之下，徵集18家得過台灣精品獎的廠商參展，商品類別涵蓋網路暨通訊產品、不斷電系統、電子零組件、電腦硬體及週邊設備等。

吳賀彬指出，台灣與印度之間的貿易額，從2020年疫情期間的47.9億美元增加到去年的76.9億美元，成長率逾6成。如今疫情漸退，印度壓抑已久的消費能量料將爆發，台灣廠商準備迎接新一波的商機。

基於台灣的防疫規定，參加今年Convergence India展覽的台灣廠商，仍由在印度的台籍幹部、代理商或經銷商派員參加，但預計6月之後就會陸續有台灣拓銷團和展團前來印度參加各項展覽，包括9月登場的台灣商品展。

台灣館剪綵儀式由中華民國駐印度代表葛葆萱、經濟組長許志明、印度資訊產業製造商公會（MAIT）執行長保羅（George Paul）以及虹光印度代理廠商代表賈塔尼（Paresh Gathani）等人主持；葛葆萱也逐一造訪台灣館內廠商，試用虛擬實境及其他科技產品。

保羅向中央社表示，印度消費者十分信賴及愛用台灣產品，特別是在電子方面，台灣產品的優良品質與創新性，是競逐印度市場的兩大優勢。

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他也指出，2020年至2030年將是印度經濟突飛猛進的10年，印度政府推出一系列優惠措施，包括電子零組件及半導體製造獎勵計畫（SPECS）、大型電子製造及生產獎勵計畫（PLI），歡迎台商多加利用。

今年參展的18家台灣業者為：普萊德、圓展、固緯、友訊、研華、研揚、技嘉、微星、群暉、華凌、精益、鼎翰、碩天、合勤、虹光、威剛、明基及威聯通。台灣精品館則導入ESG 概念，選用環保建材搭建，深化台灣精品注重永續的正面形象。（編輯：黃自強）1110323