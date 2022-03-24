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櫃買市場業績發表會29日開跑 首推永續發展主題

2022/3/24 08:15
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）配合上櫃公司110年度財務報告公告，「櫃買市場業績發表會」29日起開跑，連秀8場，將首推永續發展主題，由穩懋、大江、美琪瑪等6家公司率先登場。

櫃買中心表示，近年來在政策積極宣導與推動下，上櫃公司在從事企業經營同時，日益重視公司治理、發展永續環境、維護社會公益及強化資訊揭露等相關事項，陸續將其納入公司管理方針與具體營運活動，除符合國際潮流趨勢外，並據此建構以永續發展為本長期競爭優勢，永續發展亦已成為當前投資市場熱門議題。

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29日及4月1日首先特別推出「永續發展」主題，邀請砷化鎵微波電晶體與積體電路專業晶圓代工廠商穩懋 、功能性保健食品與保養品廠商大江 、醫療器材與醫建工程廠商太醫 、高爾夫球具與碳纖維複合材料廠商明安 、高科技產業專業統包工程廠商朋億 及PTA純對苯二甲酸氧化觸媒廠商美琪瑪 等6家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，此系列業績發表會將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，不開放投資人現場參與。（編輯：郭無患）1110324

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