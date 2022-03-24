是德科技布局電動車充電測試軟體 參與標準化作業

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）量測設備大廠是德科技（Keysight）布局電動車充電測試軟體，支援充電標準的互通性測試，並投入國際充電標準化和互通性作業。

是德科技今天發布新聞稿指出，新的充電檢測系統（CDS）Scienlab軟體，讓原廠委託製造（OEM）廠商可根據GB/T 34657.1標準，執行電動車供電設備（EVSE）的互通性測試。

是德科技表示，相關電動車充電測試方案，提供充電符合性和互通性標準的完整測試案例資料庫，每個資料庫根據官方規格開發，並仔細驗證充電測試硬體配置和最新軟體版本。

是德科技汽車與能源解決方案事業群副總裁暨總經理格特（Thomas Goetzl）表示，除了GB/T EVSE互通性測試軟體，是德科技也擴展其他電動車供電解決方案，是德科技持續與德國verisco GmbH合作，投入國際充電標準化和互通性作業。

是德科技已經加入MIH電動車平台聯盟，持續布局電動車電池量測應用，從電池芯（cell）、電池模組（module）到電池組（pack）量測設備都已準備就緒，是德科技也積極切入電動車電源管理系統（BMS）量測。

根據資料，是德科技在2017年併購ScienLab，強化電動車電池、模組、電池組和電池管理系統（BMS）量測技術。

市場人士指出，是德科技電池量測方案已經切入德國BMW電動車平台，也打進中國上汽集團電動車量測應用；是德科技先前也與美國電動車大廠特斯拉（Tesla）合作。

是德科技2021會計年度總營收49億美元，客戶涵蓋全球通訊和工業、航太與國防、汽車、能源、半導體和一般消費性電子產品等領域，其中通訊類占比約47%，航太國防占比約25%，電子與工業用占比約28%。（編輯：張均懋）1110324