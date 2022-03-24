IET-KY四大產品線樂觀 今年營收估雙位數成長

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（中央社記者韓婷婷台北24日電）IET-KY英特磊今天舉行線上法人說明會。董事長高永中表示，受惠於5G、光通、車用市場升溫，且國防訂單穩定，四大產品線同步樂觀，今年整體營收可望呈現雙位數成長。

英特磊2021年合併營收新台幣7.54億元，年增13%；稅後淨利8760萬元，淨利率11.62%；每股盈餘（EPS）2.45元，年增33.15%。董事會通過每股擬配發現金股利1.5元。

英特磊前2月累計營收1.42億元，年成長39.81%，高永中表示，若以目前在手訂單來看，今年上半年的營運狀況相對樂觀。

高永中表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及通貨膨脹，美國目前整體薪資結構、原物料費用都上揚，因此今年的營運費用將比去年略增。

不過，他指出，受惠於5G、光通、車用市場升溫，且國防訂單穩定情況下，整體營收可望呈現雙位數成長。較高毛利率的高頻量測、國防訂單比重提高，將有助毛利率提升，拉抬英特磊的獲利表現。

觀察四大產品線，高永中說，磷化銦（InP）方面，高速量測HBT（異質結雙極電晶體）能見度已達2022年中，隨著光通訊市場回溫，應用於大型資料庫與雲端運算線路磊晶片出貨將成長，且高毛利產品出貨比重也將持續增加。同時持續與客戶研發生物感測晶片的各項應用及高速高規格雪崩光電二極體（APD）磊晶片。

在砷化鎵（GaAs）產品部分，高端高速應用的砷化鎵pHEMT磊晶片也因5G科技及國防需求而增高。將確保生產品質，擴增機台認證，並持續開發VCSEL（面射型雷射）各波長應用磊晶產品。同時也已經與客戶簽約，開發長波長（13XXnm）GaAs VCSEL產品，可望成為未來新成長動能。

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銻化鎵（GaSb）部分，產品出貨仍以國防訂單為主，聚焦平面陣列（FPA）應用於夜視、保全、國土安全、太空科技等應用，銻化鎵紅外磊晶片訂單與客源皆穩定增加中，今年投入中型機台幫助縮短交貨時程，提升營運效能。

氮化鎵（GaN）部分，針對5G需求所開發的氮化鎵產品今年開始正式量產並貢獻營收，目前服務偏重於高摻雜氮化鎵二次生長，主要應用在國防及高端衛星通訊或5G相關領域。（編輯：楊蘭軒）1110324