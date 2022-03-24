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散戶無懼俄烏戰事 2月證券劃撥存款餘額再創高

2022/3/24 18:55
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）2月下旬俄羅斯進攻烏克蘭，掀起戰火，台股也隨之震盪，不過央行今天公布2月的證券劃撥存款餘額仍持續走揚，升至新台幣3兆1889億元，再創歷史新高，顯示散戶信心並未被俄烏戰爭擊潰。

央行今天公布2月M1B年增率降至11.08%，創下1年半新低，M2年增率同步下探至7.67%，為15個月新低，主要是受到放款與投資年增率下降的影響。

M1B、M2年增率雙雙下滑，是否意味資金動能走弱。央行經研處副處長蔡惠美解釋，國內經濟持續成長，資金供給也會配合擴大，從規模值來看，其實呈現持穩，只是年增率受到基期因素影響而放緩，但動能沒有太大問題，足以充分供應國內資金需求。

進一步觀察有散戶投資信心風向球之稱的證券劃撥存款餘額，雖然2月俄烏地緣政治緊繃，下旬更爆發戰事，但2月的證券劃撥存款餘額仍向上攀至3兆1889億元，較1月大增523億元，且再創歷史新高。

蔡惠美表示，儘管俄烏戰爭開打，美國及台灣股市都沒有崩盤，只是受到重大事件衝擊而震盪，後面也可看到，戰事若和緩，如展開和談，股市跌幅就會趨緩，甚至幾度反彈。

蔡惠美進一步指出，從目前台股走勢來看，還是有部分投資人持續觀望，沒有完全撤出股市，畢竟股市有各種組合，長期投資者應該可以從中找到投資機會。

媒體也關注2月外國人新台幣存款期底餘額為2148億元，仍較上月增加，是否意味外資沒有因為俄烏戰爭而將資金撤離台灣。

蔡惠美表示，外資概分為投資銀行及長期投資基金兩大類，股市動盪時，投資銀行可能比較短線，賣超後馬上行動、將資金撤出；若為長期投資，股市下跌時反而會買超台股，市場就是這兩股力量拉扯。

另外，央行公布的2月外匯存款期底數續創新高，升至7兆5152億元，蔡惠美笑說，台灣經濟活動穩健，出口這一兩年更是非常暢旺，因此外匯存款期底餘額愈來愈大，「好像不足為奇」。（編輯：楊蘭軒）1110324

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