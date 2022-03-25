和泰車去年每股賺29.68元 擬配息20元創新高

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）車市龍頭和泰車去年本業業外均亮眼，稅後盈餘衝上新台幣162.11億元，年增17.05%，連3年寫獲利新高紀錄，每股純益（EPS）29.68元，董事會通過每股擬配20元現金股利，獲利及配息雙創新高。

和泰車受惠豐田Corolla Cross、RAV4熱銷，去年繳出新車總銷14.67萬輛、近16年新高成績，旗下轉投資公司和潤企業、和運租車等獲利表現同樣亮眼，業外挹注大進補，推動和泰整體獲利再創高。

和泰2021年合併營收新台幣2469億元、年增6.52%，稅後淨利162.11億元、年增17.05%，EPS達29.68元，擬配息20元，配發率67.39%。

去年第4季多少受到缺車影響，稅後純益35.43億元，每股純益6.49元，年增0.65%，表現相對持平。

展望今年，和泰將持續挑戰蟬聯21年台灣車市冠軍目標，並預計引進首款全電動BEV車型bZ4X，爭取全新Lexus RZ 450e導入市場。去年因疫情影響，台灣汽車總市場近45萬輛，今年預估微增至46萬輛；和泰今年3大品牌銷售掛牌目標16.4萬輛，年增逾5%。（編輯：張均懋）1110325