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十銓去年營運轉虧損 擬現金減資每股退還3元

2022/3/25 21:11
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）記憶體模組廠十銓去年營運由盈轉虧，每股虧損新台幣1.02元，董事會決議辦理現金減資3.06億元，減資比率30%，每股退還股東3元。

十銓去年總營收76.51億元，年增2.02%，其中，固態硬碟（SSD）及電競產品營收成長約20%，品牌維持正向成長，電競市占持續擴增。

十銓表示，去年下半年受各國防疫政策影響，市場供需並不穩定；十銓選擇承受原物料價格波動風險，採取擴張市場策略，營運面臨損失，但強化電商銷售與通路布建。

受2021下半年虧損影響，十銓整年度營運由盈轉虧，稅後淨損9148萬元，每股虧損1.02元。董事會決議不配發股利。

為調整資本結構及提升股東權益報酬率，十銓董事會決議辦理現金減資3.06億元，減資比率30%，每股退還股東3元股款，現金減資後股本降至7.15億元。

十銓表示，記憶體產業已於去年第4季修正結束，今年第1季記憶體價格已回穩向上，不過仍將謹慎應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、運輸、地緣政治等風險。（編輯：楊蘭軒）1110325

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