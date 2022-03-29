台股開高震盪收漲28.65點 玻璃觀光類股強勢

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（中央社記者張建中台北29日電）台股開高震盪走低，指數終場收在17548.66點，上漲28.65點。玻璃類股表現相對強勢，類股指數大漲逾3%，觀光類股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。

台股加權指數今天收在17548.66點，上漲28.65點，漲幅0.16%，成交值新台幣2528.37億元。

傳統產業股今天漲跌互見，冠軍預計每股配發1元現金股利，加計現金減資，每股退還股東1元股款，股東將可領回每股2元現金，股價強攻漲停，達12.85元，連帶帶動台玻等股價同步走高，玻璃類股指數大漲逾3%。

觀光類股也有不錯表現，類股指數上漲逾1%。鋼鐵類股表現相對疲弱，類股指數一度下挫1.69%。

電子類股方面，日經報導，蘋果（Apple）將大砍手機及耳機訂單，衝擊相關蘋概股走弱，大立光股價持續破底，失守1900元關卡，收在1865元，下跌35元。

鴻海股價收在105.5元，下跌0.5元。台積電股價抗跌，收在589元，上漲5元，市值增加1296億元，攀高至15.27兆元，貢獻大盤指數約41點。

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友達光電決定改採輕簡資本策略，將透過配息及現金減資，預計2022至2024每股合計配發現金6.5元，股價表現疲弱，收在20.05元，下跌0.4元，跌幅1.96%。整體電子類股指數小漲0.14%。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，目前台股結構依然不穩定，包括月線及季線都往下，上檔壓力沉重，此外，近期量能萎縮，不利多頭上攻，預期短期將維持盤整走勢。（編輯：黃國倫）1110329