定期定額規模穩定成長 2月交易人數年增近7成

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（中央社記者賴言曦台北29日電）集保結算所大數據平台統計，台灣今年2月的自然人整體定期定額金額達新台幣37.4億元，交易人數為33.8萬人，分別較去年同期成長61%及68%。

台灣集中保管結算所今天發布新聞稿表示，除了定期定額規模穩定成長，投資人對ETF的偏好也逐漸攀升。在台股ETF定期定額人數2月排行榜中，元大台灣50、元大高股息2月定期定額交易人數分別為11.5萬人和9.5萬人，位列前2名。

第3名到第5名則分別依序為富邦台50的5.1萬人、國泰永續高股息的4.6萬人、富邦公司治理的2.4萬人。

進一步觀察，最受台灣民眾歡迎的前10檔定期定額ETF，連結標的多為標竿企業、高股息及公司治理型等證券，與存股族偏好永續經營企業、穩定配息等特性相符。

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而特定題材的ETF也受到投資人歡迎，國泰智能電動車與富邦越南成立不到1年，其定期定額交易人數就擠進前10名，分別位居第8名、第9名。

集保結算所董事長林修銘表示，集保多年來建置大數據平台，將核心系統的股票、債券、票券、基金、跨境資產等資料，運用先進技術提供視覺化、互動式的資訊，希望帶動市場數位創新，促進民眾投資理財意願，推升台灣資本市場長遠進步。（編輯：楊凱翔）1110329