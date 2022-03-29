房仲：財部防預售屋換約投機 取消30萬免稅額選項

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（中央社記者賴言曦台北29日電）房仲指出，財政部國稅局近日就預售換約的移轉費用有新認定，過去市場認知是以總價3%或新台幣30萬取其低當作成本，但新制只認定已付款項加上獲利的3%，以防市場出現投機空間。

信義房屋今天發布新聞稿指出，國稅局新的認定中，預售屋換約不接受總價3%或30萬元取其低當作成本，只認定已付款項加上獲利的3%作為成本，對於自售或仲介費用不到30萬元的個案，要繳的稅變得更多。

信義房屋舉例說明，如果購買1000萬元的預售案，已支付給建商100萬元款項，換約轉手獲利100萬元但無提供費用證明，在45%的房地合一稅率下，舊制要繳納31.5萬元，新制則要繳納42.3萬元。

此次預售換約房地合一稅費用認定部分，主要針對「移轉費用不提出證明文件」的案子，過去市場認知是以總價的3%或者30萬取其低，等於有30萬元的免稅空間，因此有些投資客利用此空間短線操作。

至於新的認定方法，則是按已付款項加上獲利的3%，若已付款100萬元、獲利100萬共200萬元的狀況試算，以前可以有30萬做為費用扣除，現在只能扣除200萬的3%，只剩下6萬塊可以扣除，等於關掉利用3%費用免稅的操作空間。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前官方統計，預售換約房地合一稅適用20%以下稅率、加上賠本賣屋免課稅案件合計3006件，平均每件課稅金額僅2329元，過去房價有一定漲幅，預售換約不太可能出現賠售狀況，研判部分案子利用30萬元的節稅空間，小賺就跑，才出現免稅或低稅的案例。

曾敬德認為，雖然新的認定方式不見得是為了打炒房，但可以看得出各部會都想盡辦法出招，避免市場出現投機的空間，預售市場在短期投機退場後，整個市場會漸趨穩定。（編輯：楊凱翔）1110329