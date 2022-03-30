俄烏談判有進展 台股有機會延續反彈走勢

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）俄羅斯與烏克蘭談判出現進展，美股應聲走高，分析師表示，地緣政治不確定性因素可望有解，對於近期在月線17429點之上量縮整理的台股而言，有機會延續反彈走勢。

跡象顯示，俄羅斯與烏克蘭就結束兩國長達數週衝突的談判出現了進展，歐股大漲，美股4大指數全面上漲，道瓊工業指數上漲338.30點或0.97%，以35294.19點作收。標準普爾指數攀升56.08點或1.23%，收在4631.60點。科技股那斯達克指數勁揚264.74點或1.84%，收14619.64點。費城半導體指數大漲78.411點或2.21%，收3625.582點。

分析師表示，台股近7個交易日成交值皆低於3000億元，多空雙方似有僵持跡象，在俄烏局勢出現緩和曙光下，多方若可趁勝追擊，有機會挑戰季線反壓17902點。

投信表示，俄烏戰事何時結束是目前最主要的不確定因素，迄今戰爭已延燒超過1個月，對於全球經濟的影響程度仍難判斷，這是其中一項變數；另一個變數值得留意的是原物料價格對通膨的影響，後續美國升息與縮表的時程對於經濟的影響，也需要觀察。（編輯：郭無患）1110330